В Луганске началась эвакуация людей после удара ВСУ

В Луганске началась эвакуация людей, живущих около промзоны в Каменнобродском районе, из-за угрозы повторной ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар», — написал он.

По его словам, на место выехала временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко.

Сформированная комиссия обследует здания, получившие повреждения в результате атаки ВСУ, и оценит ущерб, который был нанесен жилым домам и социальным объектам, отметил Пасечник.

Утром 29 октября украинские войска обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа, часть из которых сдетонировали в промышленном районе города. На месте прилетов было зафиксировано сильное задымление.

1 октября российские силы противовоздушной обороны сбили две дальнобойные ракеты ATACMS американского производства на подлете к Луганску.

Ранее в ЛНР рыбаки подорвались на взрывном устройстве ВСУ.