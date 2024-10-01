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Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганску

Расчеты ПВО уничтожили две ракеты ATACMS в двух километрах от Луганска

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские силы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Со стороны Краматорска две ракеты MGM-140 ATACMS поражены на подлете к Луганску», — отметил он.

Источник уточнил, что боеприпасы ликвидировали в двух километрах северо-восточнее города. Данные о пострадавших и повреждениях не поступали.

Накануне стало известно, что российские войска сбили за сутки четыре HIMARS и 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ. Всего с февраля 2022 года российская армия уничтожила 32 527 украинских беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов и другого вооружения.

В начале августа украинские военнослужащие обстреляли Луганск, выпустив по городу 12 ракет западного производства.

Ранее в Луганске пытались устроить покушение на военкора.

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