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ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами

ВСУ попытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа

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Телеграм-канал «ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК | ЛНР»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять город Луганск ракетами неустановленного типа. Об этом сообщила администрация города, пишет РИА Новости.

Власти отметили, что часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. На месте прилетов сильное задымление.

До этого мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщал, что украинские войска используют для нанесения ударов по объектам города западные технологии. Он подчеркнул, что в начале специальной военной операции (СВО) украинская армия подобными возможностями и ресурсами не обладала. В процессе боевых действий противник прежде всего за счет помощи стран Запада усилил свои возможности.

24 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города — спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. Он добавил, что обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.

Ранее жительница Курской области рассказала о расстреле волонтера украинскими военными.

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