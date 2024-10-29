Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок достал нож на детской площадке в Новосибирской области после просьбы не плеваться

В Новосибирской области ребенок достал нож после просьбы не плеваться

close
Телеграм-канал «Mash Siberia»

В Новосибирской области ребенок на детской площадке достал нож после замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Искитиме».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в населенном пункте Ложок, расположенном в Искитимском районе. Двое школьников сидели на скамейке, расположенной на детской площадке, и плевались в разные стороны.

Женщина, пришедшая туда с ребенком, сделала им замечание, и один из мальчиков начал ее оскорблять. После этого школьник достал нож и стал его демонстрировать, находясь в готовности кинуться на прохожую. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Пермском крае подросток ударил мать ножом в грудь во время ссоры с братом. Молодого человека задержали, в отношении юноши возбудили уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка во время ссоры вонзила нож в грудь супруга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами