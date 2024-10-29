Ребенок достал нож на детской площадке в Новосибирской области после просьбы не плеваться

В Новосибирской области ребенок на детской площадке достал нож после замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Искитиме».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в населенном пункте Ложок, расположенном в Искитимском районе. Двое школьников сидели на скамейке, расположенной на детской площадке, и плевались в разные стороны.

Женщина, пришедшая туда с ребенком, сделала им замечание, и один из мальчиков начал ее оскорблять. После этого школьник достал нож и стал его демонстрировать, находясь в готовности кинуться на прохожую. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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