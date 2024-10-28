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В Пермском крае подросток ударил мать ножом в грудь во время ссоры с братом

В Пермском крае подростка задержали за нападение на мать с ножом

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Depositphotos

Подростка из Пермского края задержали после ссоры с братом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в населенном пункте Ергач. По версии следствия, между братьями произошел конфликт, во время которого 16-летний школьник схватился за нож и попытался ударить его, но в ситуацию вмешалась мать.

Родительница хотела остановить сына, но он нанес 39-летней женщине удар ножом в грудь. В результате спасти россиянку не удалось. О том, почему братья поссорились, не сообщается.

Молодого человека задержали, в отношении юноши возбудили уголовное дело.

«В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

На данный момент сотрудники СК РФ проводят расследование, в рамках которого им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить мать во время их ссоры.

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