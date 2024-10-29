Пожилая петербурженка во время ссоры вонзила нож в грудь супруга

Петербургская пенсионерка вонзила нож в грудь своего мужа во время ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 октября в доме, расположенном на проспекте Маршала Жукова. Между пенсионеркой и ее супругом произошел конфликт. В ходе ссоры пожилая женщина взяла нож и нанесла мужу удар в грудь. Спасти мужчину не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнюю женщину. Стражи порядка также изъяли из квартиры одежду со следами бурого цвета и предполагаемое орудие преступления.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петербурженку поместили в СПСЗЛ.

До этого подростка из Пермского края задержали после ссоры с братом. Он ударил мать ножом в грудь во время конфликта.

Ранее ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить мать во время их ссоры.