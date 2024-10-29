Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилая петербурженка во время ссоры вонзила нож в грудь супруга

78.ru: в Петербурге пенсионерка во время ссоры вонзила нож в грудь супруга

close
Depositphotos

Петербургская пенсионерка вонзила нож в грудь своего мужа во время ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 октября в доме, расположенном на проспекте Маршала Жукова. Между пенсионеркой и ее супругом произошел конфликт. В ходе ссоры пожилая женщина взяла нож и нанесла мужу удар в грудь. Спасти мужчину не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнюю женщину. Стражи порядка также изъяли из квартиры одежду со следами бурого цвета и предполагаемое орудие преступления.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петербурженку поместили в СПСЗЛ.

До этого подростка из Пермского края задержали после ссоры с братом. Он ударил мать ножом в грудь во время конфликта.

Ранее ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить мать во время их ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами