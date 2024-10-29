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На Дальнем Востоке мигрантов начали ставить на воинский учет в аэропорту

Во Владивостоке мигрантов начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту

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SvetlanaParnikova/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке мигрантов с паспортами России начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram-канале.

На распространенных кадрах видно, как военный следователь сидит за столом в зале ожидания рядом с багажной лентой. Перед ним стоит неизвестный мужчина — предположительно, один из мигрантов.

По информации издания, в октябре сотрудники провели рейды по торговым центрам и стройплощадкам во Владивостоке, а также выявили мигрантов в ходе проверок общественного транспорта. В осенний призыв в армию России отправятся 15 человек из числа мигрантов, ранее ставшие российскими гражданами.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.

В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге лишили гражданства России 11 иностранцев, которые отказались исполнять обязанности по постановке на воинский учет.

Ранее в Московской области выявили более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.

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