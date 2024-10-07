В Московской области выявили более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

Силовики в ходе рейда в хостеле и общежитиях в подмосковном Домодедово нашли более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, выявлено 25 человек, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Отмечается, что рейды провели военные следователи совместно с полицейскими.

Задержанные доставлены в военный комиссариат для решения вопроса о постановке на воинский учет и призыве на военную службу.

До этого в Санкт-Петербурге не менее 100 мигрантов решили заключить контракт с Вооруженными силами России после масштабного рейда 4 октября на Сенном и Апраксином рынках. Около 150 человек доставили в военные комиссариаты, а 139 мигрантов отправили для проверки в полицию. Всего силовики проверили более 600 человек.

Ранее в Москве на стройках задержали свыше 130 нелегальных мигрантов.