Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве на несколько дней объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

close
Комплекс городского хозяйства Москвы

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут разгоняться до 15–17 м/с. Предупреждение будет действовать до 21:00 31 октября.

Две недели назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица. Тем временем снег уже покрыл 70% России, отметил синоптик.

Эксперт отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что автомобилистам Москвы и Московской области стоит поторопиться со сменой летней резины на зимнюю, потому что к концу следующей недели в регионе сформируется снежный покров.

Ранее москвичам объяснили, когда наступит метеорологическая зима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами