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Москвичам рассказали, когда в столице сформируется снежный покров

Синоптик Позднякова: снежный покров сформируется в Москве на следующей неделе

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Автомобилистам Москвы и Московской области стоит поторопиться со сменой летней резины на зимнюю, потому что к концу следующей недели в регионе сформируется снежный покров. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в четверг и пятницу, 31 октября и 1 ноября, в столицу придет скандинавский циклон, который принесет дождь с мокрым снегом.

«В последнюю пятидневку октября погода изменится: ожидаются осадки, сначала в виде смешанной фазе ( дождь и мокрый снег), а затем и просто снег. Погода возвращается в рамки календаря. А по климатическим нормам, именно 28-29 октября в столичном регионе формируется временный снежный покров. Так что автомобилистам не стоит откладывать переход на зимний режим», — сказала Позднякова.

При этом заморозки ожидаются в Московском регионе уже в эти выходные, 26 и 27 октября. Так, в ночь на субботу температура может опуститься до -1°C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что московским автомобилистам необходимо в ближайшие дни озаботиться подготовкой машин к зиме. По его словам, к следующему четвергу москвичам-автомобилистам нужно подготовиться и сменить колеса.

Ранее москвичам объяснили, когда наступит метеорологическая зима.

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