Угрозы семье Ильи Резника проверят правоохранительные органы

Следственный комитет проверит информацию об угрозах семье российского артиста Ильи Резника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение дал лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, делом займутся сотрудники центрального аппарата СК.

Известно, что поводом для проверки со стороны Следственного комитета стали публикации в прессе о том, что внука Резника, также Илью Резника, оскорбляли по национальному признаку студенты вуза, в котором молодой человек проходит обучение. Внук артиста дал отпор обидчикам, после чего те стали угрожать семье Резника.

До этого на Любовь Успенскую написал заявление в полицию друг Татьяны Плаксиной.

Ранее Катя Лель вспомнила об угрозах бывшего продюсера.