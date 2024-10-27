На Любовь Успенскую написал заявление в полицию друг Татьяны Плаксиной

Друг Татьяны Плаксиной Александр заявил, что написал заявление в полицию Израиля на певицу Любовь Успенскую. Об этом он сообщил телеканалу НТВ.

По словам мужчины, он боится угроз российской исполнительницы, поскольку у нее есть связи и влиятельные поклонники. Недавно, по его словам, Успенская направила в его израильскую квартиру «двух бугаев», чтобы вернуть свою сбежавшую дочь обратно в Москву.

Мужчина считает, что за Успенской стоит «мафия». Он вспомнил, как три года назад певица направила сотрудников полиции в квартиру другой знакомой Плаксиной Таисии Жоговой. Тогда Успенская заявляла, что Жогова уговорила наследницу украсть у нее драгоценности. Впоследствии это подтвердила сама Плаксина. При этом Александр придерживается другой версии.

«Таисия, по сути, как и я… Мы поддерживали Таню, потому что у Тани были периодически суицидальные мысли. Девочка не хочет быть под опекой матери. Она хочет быть свободной», — заявил знакомый дочери Успенской.

В 2018 году Татьяна Плаксина попала в ДТП, в результате которого получила травму головы и потеряла часть зубов. Затем у дочери Успенской появились проблемы с ментальным здоровьем: она начала употреблять наркотики и сбрила волосы на голове. В 2020-м Плаксина заявляла, что мать отправила ее на принудительное лечение в психбольницу. Тогда ей диагностировали хронический шизофреноподобный психоз. Также женщина рассказывала, что подвергалась давлению и побоям со стороны родительницы.

Ранее друг рассказал, что Успенская отправила свою сбежавшую дочь в психбольницу.