Катя Лель вспомнила об угрозах бывшего продюсера: «Невыносимо»

Певица Катя Лель призналась в шоу «Прямой эфир», что ее бывший продюсер Александр Волков угрожал ей.

По словам Лель, Волков пригрозил ей большой войной, если та уйдет. Артистка в итоге перестала с ним сотрудничать, но стала жертвой преследований.

«За мной следили. Меня прослушивали, охранники доносили. У меня было два охранника. Охранники доносили всю информацию. Он (Волков) просто всех допрашивал и доставал. Было невыносимо в этом жить», — поделилась исполнительница.

Лель было страшно за свою семью из-за вседозволенности бывшего продюсера.

В августе Катя Лель сообщила, что запишет композицию на галактическом языке. Она создаст мантру на галактическом языке. По словам артистки, она ищет тональность «во вселенской энергии любви». Певица назвала запись трека «божественным и сакральным процессом». На создание композиции она вдохновилась духовными практиками на Мальдивах.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

Ранее Катя Лель назвала лучший город в мире.