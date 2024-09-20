Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя Лель вспомнила об угрозах бывшего продюсера: «Невыносимо»

Певица Катя Лель рассказала, что бывший продюсер ей угрожал

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Катя Лель призналась в шоу «Прямой эфир», что ее бывший продюсер Александр Волков угрожал ей.

По словам Лель, Волков пригрозил ей большой войной, если та уйдет. Артистка в итоге перестала с ним сотрудничать, но стала жертвой преследований.

«За мной следили. Меня прослушивали, охранники доносили. У меня было два охранника. Охранники доносили всю информацию. Он (Волков) просто всех допрашивал и доставал. Было невыносимо в этом жить», — поделилась исполнительница.

Лель было страшно за свою семью из-за вседозволенности бывшего продюсера.

В августе Катя Лель сообщила, что запишет композицию на галактическом языке. Она создаст мантру на галактическом языке. По словам артистки, она ищет тональность «во вселенской энергии любви». Певица назвала запись трека «божественным и сакральным процессом». На создание композиции она вдохновилась духовными практиками на Мальдивах.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

Ранее Катя Лель назвала лучший город в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами