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В Красноярске раздались звуки выстрелов рядом с интернатом и институтом МВД

NGS24: выстрелы в Красноярске на улице Киренского связаны с учениями в СибЮИ МВД

Звуки, похожие на выстрелы, раздались на улице Академика Киренского в Красноярске. Об этом сообщил портал NGS24.

Видео с места инцидента поделились очевидцы в соцсетях. Местные жители рассказали, что залпы слышны в районе школы-интерната им. В.П. Синякова.

По данным портала NGS24, выстрелы звучали из-за учений на территории Сибирского юридического института МВД. Информацию подтвердили в самом вузе и отметили, что учения проходят там не в первый раз, это штатные мероприятия. В доказательство читатель издания отправил видео, которое снял летом. Там видно подобную тренировку.

В ночь на 29 октября в подмосковном городе Красногорске прозвучали звуки выстрелов, предварительно, во время массового конфликта на улице. По предварительным данным SHOT, «одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла огонь».

Вечером 26 октября в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями подростков. Во время него один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь.

Ранее в Якутии прохожие задержали дебошира, угрожавшего женщине ружьем.

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