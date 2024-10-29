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В Подмосковье сообщили о стрельбе

Жители Красногорска сообщили о стрельбе во время конфликта

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Телеграм-канал SHOT

В подмосковном городе Красногорске прозвучали звуки выстрелов, предварительно, во время массового конфликта на улице. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет канал, очевидцы инцидента слышали около пяти выстрелов в районе ЖК «Изумрудные холмы».

По предварительным данным SHOT, «одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла огонь».

Официальной информации о произошедшем нет.

Вечером 26 октября в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями подростков. Во время него один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь.

До этого в Амурской области неизвестный обстрелял пассажирский автобус. В результате стрельбы одна несовершеннолетняя девочка получила ранение плеча.

Ранее в Якутии прохожие задержали дебошира, угрожавшего женщине ружьем.

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