В Подмосковье сообщили о стрельбе

В подмосковном городе Красногорске прозвучали звуки выстрелов, предварительно, во время массового конфликта на улице. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет канал, очевидцы инцидента слышали около пяти выстрелов в районе ЖК «Изумрудные холмы».

По предварительным данным SHOT, «одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла огонь».

Официальной информации о произошедшем нет.

Вечером 26 октября в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями подростков. Во время него один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь.

До этого в Амурской области неизвестный обстрелял пассажирский автобус. В результате стрельбы одна несовершеннолетняя девочка получила ранение плеча.

Ранее в Якутии прохожие задержали дебошира, угрожавшего женщине ружьем.