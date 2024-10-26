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Стрельба в парке в Подмосковье произошла из-за конфликта подростков

SHOT: стрельба в подмосковном Пушкино произошла из-за конфликта подростков

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Global Look Press

Стрельба в парке в подмосковном городе Пушкино произошла из-за конфликта двух компаний подростков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что компании молодых людей встретились в парке из-за того, что одна местная школьница занималась буллингом в интернете другой «и подключала к этому делу своих друзей». За обиженную школьницу решили вступиться ее друзья, первая девушка также позвала на «разборку» своих знакомых. В настоящее время выясняется, кто именно стрелял и есть ли пострадавшие после случившегося.

Вечером в субботу, 26 октября, в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошел конфликт, один из участников достал пистолет, предположительно, травматический, и открыл огонь. Находившиеся в парке, среди которых были преимущественно подростки, побежали из парка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу по мужчине, выпивавшему во дворе дома.

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