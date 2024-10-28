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В Якутии прохожие задержали дебошира, угрожавшего женщине ружьем

Двое жителей Якутии обезвредили вооруженного дебошира

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Global Look Press

В якутском поселке Усть-Нера двое мужчин смогли обезоружить злоумышленника, который угрожал ружьем прохожим на улице. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел возле магазина «Хороший» около трех часов ночи. По предварительной информации, нападавший подошел к припаркованному автомобилю, в котором находилась женщина, и начал угрожать ружьем. На помощь перепуганной женщине подоспели двое мужчин из соседней машины, которые переключили внимание человека с оружием на себя. Им удалось быстро его разоружить.

На месте происшествия двое мужчин передали злоумышленника полицейским, у него изъято нарезное ружье «Тигр» без магазина и патронов. В УМВД республики пообещали наградить храбрых очевидцев.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее россиянин три раза выстрелил в приятеля, взял палатку и сбежал жить в лес.

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