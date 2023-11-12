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Сбежавший из цирка в Италии лев пойман

В итальянском городе Ладисполи пойман сбежавший из цирка лев

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Shutterstock

В итальянском городе Ладисполи пойман сбежавший из цирка лев, который заставил местных жителей запираться в домах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алессандро Грандо.

«Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка», — заявил Грандо.

Мэр выразил надежду, что инцидент заставит общество пересмотреть отношение к использованию хищников в цирках. Сбежавшее животное получило выстрел из специальной винтовки — лев был безопасно усыплен при помощи шприца. В общей сложности, животное пробыло на свободе около шести часов. Несмотря на призыв городских властей оставаться дома, некоторые местные жители вышли на улицы с ружьями.

До этого лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи.

Обсуждающие в соцсетях инцидент горожане разошлись во мнениях — часть местных жителей паникует из-за бегства опасного хищника, а некоторые горожане выразили радость из-за того, что животное смогло сбежать из цирка и больше не будет выступать на потеху зрителям.

Ранее в США кот вернулся домой спустя 12 лет после пропажи.

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