На посуде отравившейся в Красноярском крае семьи нашли средство от насекомых

На поверхности посуды в доме семьи, которая отравилась в поселке Красная Сопка, нашли средство от насекомых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. При этом следствие установило, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

27 сентября в СК сообщили, что в организмах погибших детей обнаружили наличие компонентов неизвестного инсектицидного средства.

Ранее глава отравившейся в Красноярском крае семьи рассказал о случившемся.