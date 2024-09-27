В организмах отравившихся красноярских детей нашли неизвестное вещество

Экспертиза показала наличие в организмах отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей компонентов неизвестного инсектицидного средства. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Инсектициды — это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых.

Эксперты также оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее в СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом.