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Россиянам рассказали, как единоразово получить пенсионные накопления

Минтруд: россияне смогут единоразово получить до 412 тыс. рублей от пенсии

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Maxim Shemetov/Illustration/Reuters

В 2024 году россияне смогут единовременно изъять свои пенсионные накопления, если их общая сумма не превышает 351 тыс. рублей. В следующем году этот лимит вырастет на 17%, достигнув 412 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что в этом году изменились правила определения и расчета выплат. До июля 2024 года максимальная сумма, которую можно получить единовременно, вычислялась как 5% от пенсии гражданина. А после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП), уточнили в министерстве.

По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, предел разовой пенсионной выплаты определяется следующим образом: берется ожидаемый срок дожития в 2024 году, который составляет 264 месяца (или 22 года). Также учитывается федеральный ПМП, который на 2024 год составит 13,3 тыс. рублей в месяц, 10% от этого показателя составляет 1,3 тыс. рублей. При умножении этих чисел получается около 351 тыс. рублей.

В 2025 году прожиточный минимум вырастет до 15,3 тыс. рублей в месяц, а срок дожития увеличится до 270 месяцев, добавила Финогенова. В результате этого порог единовременной выплаты составит 412 тыс. рублей.

24 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысячи рублей. По его словам, соответствующие выплаты проиндексируют на уровень инфляции, которая сложилась в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, как получить пенсию в 50 тыс. рублей.

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