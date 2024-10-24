Силуанов сообщил об увеличении страховой пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии в 2025 году будет увеличен и составит порядка 24 тысячи рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

В ходе заседания, на котором был рассмотрен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, министр отметил, что пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 января следующего года на уровень инфляции.

«Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложился. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысячи рублей», — сообщил Силуанов.

Министр на заседании напомнил, что недавно было принято решение об индексации пенсии работающим пенсионерам и отметил, что выплаты пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года.

Незадолго до этого декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что первоначально индексация пенсий в 2025 году должна была пройти в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, соответствуя уровню инфляции за прошлый год, а затем, с 1 апреля, — еще на 2,2%.

Как отметил Виноградов, индексация должна была проводиться соразмерно с доходами Социального фонда РФ. Однако затем правительство внесло изменения в действующий законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.