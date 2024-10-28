Россиянам рассказали, как получить пенсию в 50 тыс. рублей

Чтобы получать пенсию в 50 тыс. рублей в 2025 году, нужно заработать 350 пенсионных баллов. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы, председатель областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.



«Если человек 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 тыс. рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 тыс. рублей. В год можно получить не более 10 пенсионных баллов. По примерным расчетам, для пенсии в 50 тыс. рублей человеку потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс. рублей средней зарплаты или 35 лет стажа и заработок в 150 тыс. рублей. Но есть и те, кто получают достойные социальные надбавки. Например, работники и жители Крайнего Севера, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, государственные и военные служащие, космонавты», — пояснил Никитин.

По его словам, при средней зарплате в 50 тыс. рублей россиянам приходится откладывать жизнь на потом и деньги «под подушку», чтобы обеспечить достойное существование на пенсии.



Никитин уточнил, что по уровню обеспечения пенсий в мировом рейтинге, куда попали 96 стран, Россия занимает 65 место. Депутат добавил, что по данным ОЭСР, Россия с показателем в 2,4% вошла в пятерку стран с наибольшим ростом пенсий с учетом инфляции. Это значит, что правительство прикладывает усилия, чтобы исправить ситуацию и улучшить благосостояние пенсионеров, заключил Никитин.

Он призвал к еще большему количеству мер, чтобы пенсии были справедливыми, а уровень жизни пенсионеров — достойным. Например, Никитин предложил индексировать пенсии россиян по реальной инфляции.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.