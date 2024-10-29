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В Тунгусском заповеднике заметили таинственное существо

В Тунгусском заповеднике фотоловушка засняла неопознанное существо

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Заповедник «Тунгусский»/VK

Одна из фотоловушек, размещенных на территории Тунгусского заповедника, засняла не опознанное специалистами загадочное животное. Об этом сообщается на странице заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

В материале отмечается, что видео со странным существом было получено еще в июне, однако до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать это быстро пробежавшее мимо фотоловушки животное.

Ученые отвергли предположения, что передвигавшееся на двух лапах существо является зайцем-беляком или глухарем.

Администрация заповедника предложила подписчикам подумать, какое животное попало на видео.

22 октября сообщалось, что замеченное в зоопарке британского Бристоля загадочное четвероногое существо озадачило экспертов.

22 сентября сообщалось, что ученые нашли в Африке наскальные рисунки животных, живших до динозавров.

Ранее китовая акула в китайском океанариуме оказалась роботом.

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