В Тунгусском заповеднике заметили таинственное существо

Одна из фотоловушек, размещенных на территории Тунгусского заповедника, засняла не опознанное специалистами загадочное животное. Об этом сообщается на странице заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
В материале отмечается, что видео со странным существом было получено еще в июне, однако до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать это быстро пробежавшее мимо фотоловушки животное.
Ученые отвергли предположения, что передвигавшееся на двух лапах существо является зайцем-беляком или глухарем.
Администрация заповедника предложила подписчикам подумать, какое животное попало на видео.
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