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Китовая акула в китайском океанариуме оказалась роботом

Independent: в Китае посетители океанариума узнали, что китовая акула оказалась роботом

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Shutterstock/FOTODOM

Китовая акула в китайском океанариуме, которую увидели тысячи посетителей, оказалась роботом, пишет Independent.

В Шэньчжэне снова начал работу океанариум Xiaomeisha Sea World, который проходил реконструкцию в течение пяти лет. Главной звездой отремонтированного заведения стала акула, привлекшая много посетителей всех возрастов.

За первую неделю работы океанариум посетили около 100 тыс. человек, заплатив по $40 за билет. Однако многие гости выразили разочарование, когда обнаружили, что «китовая акула» на самом деле оказалась роботом.

После того, как люди начали критиковать океанариум в соцсетях, представитель заведения рассказал, что на разработку роботизированной акулы ушли миллионы долларов, а сделано это было с одной целью — соблюдения закона, запрещающего торговлю настоящими китовыми акулами.

Ранее в китайском зоопарке перекрасили собак и выдали их за панд.

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