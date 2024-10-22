Загадочное четвероногое существо, замеченное в зоопарке Бристоля, озадачило экспертов, пишет Daily Mail.

Как рассказали сотрудники зоопарка, в нем проживает около 200 животных. Но недавно смотрители столкнулись с загадкой: на камеру попал четвероногий зверь, которого они раньше не видели.

Рози Симс, менеджер по работе с общественностью зоопарка, отметила, что специалисты пока не могут идентифицировать животное, несмотря на все усилия.

«Это мифическое существо остается для нас загадкой. В Шотландии есть Лох-Несское чудовище, а теперь, возможно, мы обнаружили что-то подобное в Бристоле», — рассказала женщина.

Зоологи, изучающие фотографии с камер-ловушек, высказали предположение, что таинственное животное может быть мунтжаком, также известным как лающий олень. Мунтжаки известны своими короткими лапами и яркими глазами, видимыми на снимках с ночной съемки.

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