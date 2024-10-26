В России обстреляли автобус с несовершеннолетними

В Амурской области неизвестный выстрелил в пассажирский автобус, есть как минимум один пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Автобус с пассажирами обстреляли в Амурской области. Пострадала девочка — ее увезли на скорой. Неизвестный открыл огонь по маршруту №30 в Свободном, в районе школы №6», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас подросток находится в больнице с травмой плеча. Подробности инцидента выясняются.

До этого в Подмосковье в пару несколько раз выстрелил сосед, когда те гуляли с собакой.

Инцидент произошел в Мытищах, на 1-й Садовой улице. Россиянка вместе с мужем выгуливала собаку. В какой-то момент на дороге появился мужчина и открыл стрельбу по паре.

Несмотря на ранения ног, женщине удалось уйти, она попросила помощи у проезжающего мимо таксиста, он передал ее врачам. Супруга пострадавшей спасти не удалось. Позже выяснилось, что в семью стрелял их сосед, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительной информации, причиной стал конфликт из-за парковки.

Ранее в Казани скопились машины полиции возле караоке после предполагаемой перестрелки.