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Губернатор Орловской области оценил вероятность ухода с поста

Губернатор Орловской области Клычков заявил, что не собирается в отставку

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РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не собирается покидать свой пост. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Боюсь всех расстроить, тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, уже восьмой год подряд меня куда-то отправляют. Я еще помню с молодости, знаете, есть такая закономерность: чем чаще куда-то отправляют, тем дольше никто никуда не уходит», — сказал Клычков.

23 октября эксперты компании «Минченко консалтинг» предположили, что в России два губернатора могут уйти в отставку в 2025 году. По данным аналитиков, лишиться своих постов могут губернатор Костромской области Сергей Ситников, а также глава Республики Коми Владимир Уйба.

28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе сообщения о возможной отставке глав Ростовской области и Коми.

Ранее в Ингушетии глава одного из городов досрочно сложил полномочия.

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