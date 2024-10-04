Мэр Саратова Мокроусова ушла в отставку, ей нашли временную замену

Глава Саратова Лада Мокроусова ушла в отставку, а полномочия мэра города временно перейдут ее первому заместителю Павлу Суркову. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Мокроусова возглавляла город с 2022 года. В пресс-службе пояснили, что она прекратила полномочия главы Саратова по собственному желанию. При этом с 6 сентября 2024 года она сначала официально ушла на больничный, после чего Суркова назначили на должность первого заместителя главы администрации, писало местное издание «Взгляд-инфо».

До назначения на этот пост Сурков 18 лет работал главой Татищевского района.

В конце сентября Наблюдательный совет Московской Биржи решил отправить в отставку нынешнего председателя правления холдинга Юрия Денисова. В компании добавили, что до назначения нового председателя правления Московской Биржи этот пост будет занимать действующий глава Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Вопрос о его снятии с текущей должности будет рассмотрен в ходе заседания наблюдательного совета, назначенного на 1 октября.

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