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Песков ответил на слухи о возможной отставке глав Коми и Ростовской области

Песков: Кремль не комментирует слухи об отставке глав Коми и Ростовской области

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Petrov Sergey/Global Look Press

Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе сообщения о возможной отставке глав Ростовской области и Коми Василия Голубева и Владимира Уйбы. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не комментируем кадровые вопросы», — сказал Песков.

Слухи о том, что Голубев и Уйба могут оставить свои должности до конца текущего года, появились в результате сообщений ряда СМИ со ссылкой на источники в администрации президента.

Как отмечает RTVI, причиной вероятного ухода Голубева назвали длительное пребывание в должности, которую тот занимает с 2010 года. Губернатор в целом руководит регионом успешно и «относится к лучшей части губернаторского корпуса».

Говоря о возможной отставке Уйбы, пишет RTVI, у него «очень испорчены отношения с местными элитами», кроме того, в правительстве республики наблюдается высокая текучка. Один из источников издания утверждает, что к главе Коми хорошо относится руководство страны.

23 октября эксперты компании «Минченко консалтинг» в новом выпуске рейтинга «Госсовет 2.0» предрекли высокий риск отставки в 2025 году двум губернаторам — это тот же Владимир Уйба, а также губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ранее стало известно о возможной отставке еще одного губернатора в России.

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