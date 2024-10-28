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На Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар

МЧС: в торговых павильонах на Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар

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На Кольцовском рынке в Воронеже произошел пожар в торговых павильонах. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по Воронежской области.

Согласно сообщению ведомства, сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:26 мск. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС передает, что площадь возгорания сейчас составляет 800 квадратных метров — павильон горит по всей площади.

27 октября пожар произошел в торгово-развлекательном центре Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. На месте инцидента работали 90 сотрудников экстренных служб. В ликвидации возгорания также задействовали 12 единиц техники.

9 октября крупный пожар произошел на рынке в подмосковном Ногинске. На месте работали 81 сотрудник МЧС и 26 машин. Дым окутал все торговые площади. Быстрому распространению огня способствовал значительный объем горящих искусственных материалов. Из очага возгорания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

Ранее в Екатеринбурге из-за срабатывания пожарной сигнализации из школы вывели 706 человек.

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