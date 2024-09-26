В Подмосковье загорелся торговый центр

В подмосковных Бронницах горит торговый центр «Тетрис». Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Бронницах пожарным придется сыграть в «Тетрис» — загорелся торговый центр с таким названием», — говорится в публикации.

На место уже приехали пожарные. Информация о причинах возгорания и количестве пострадавших не приводится.

25 сентября сообщалось о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Таксимо, расположенном в Республике Бурятия.

18 сентября в Мещанском районе Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. Инцидент произошел в здании в Большом Сергиевском переулке.

Как сообщал телеканал 360.ru, пламя охватило четырехкомнатную квартиру на пятом этаже. МЧС РФ направило на место происшествия 19 сотрудников и семь единиц специальной техники. При этом, по данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.

4 сентября молния ударила в жилой дом в городе Кисловодск в Ставропольском крае. Глава населенного пункта Евгений Моисеев рассказал, что из-за этого в здании начался пожар.

Ранее в подмосковном городе Лобня загорелся жилой дом площадью 200 квадратных метров.