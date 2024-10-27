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В казахстанском городе Атырау загорелся торговый центр

МЧС Казахстана: пожар произошел в ТРЦ Baizaar в городе Атырау

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Телеграм-канал «112 KZ»

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Baizaar, расположенном в городе Атырау в Казахстане. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Как рассказали в ведомстве, здание находится на улице Бахтигирея Кулманова.

«В эти минуты огнеборцы <...> тушат возгорание в ТРЦ <...>. Производится эвакуация посетителей», — говорится в заявлении.

По информации местного сетевого издания Atyrau Online, к текущему моменту спасатели вывели из загоревшегося центра 80 человек. В их числе — 45 детей.

Журналисты выяснили, что сейчас на месте ЧП работают 90 сотрудников экстренных служб. Также в ликвидации возгорания задействовали 12 единиц техники.

15 октября в городе Новосибирске загорелся многофункциональный комплекс «Сан Сити». Огонь возник на крыше здания.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что при осмотре помещений сотрудники экстренных служб обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке одного из расположенных в центре ресторанов. При этом администрация «Сан Сити» организовала эвакуацию посетителей и сотрудников комплекса сразу после того, как в здании сработала сигнализация.

Ранее пламя охватило торговый центр в подмосковном городе Бронницы.

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