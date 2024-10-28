В Тбилиси протестующие освободили площадь перед парламентом

Участники митинга оппозиции против результатов парламентских выборов в Грузии полностью освободили площадь у здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько часов назад было объявлено о завершении митинга, но часть протестующих оставалась у законодательного органа. Сейчас службы приступили к уборке места проведения митинга. Полицейские восстанавливают движение по проспекту Руставели.

До этого сообщалось, что полицейские встали живой стеной перед митингующими на протестах в Тбилиси.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее депутат сообщил о прибытии в Грузию провокаторов, пытавшихся сорвать референдум в Крыму.