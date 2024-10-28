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Умерла мать Егора Гайдара

В Москве в возрасте 99 лет умерла мать Егора Гайдара Ариадна Бажова

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Илья Питалев/РИА Новости

Ариадна Бажова, мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщил источник «Газеты.Ru», близкий к семье.

В mk.ru рассказали, что она умерла 27 октября в своей квартире на Ленинградском проспекте в Москве. Отмечается, что примерно в 17:00 она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка находилась на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, попыталась ее поднять, но не смогла. Врачи установили, что Бажова сломала шейку бедра. В понедельник утром сиделка зашла к ней в комнату, но та уже не подавала признаков жизни.

Ариадна Бажова была специалистом по отечественной истории и русско-югославянским отношениям XVIII-XIX веков. Она издала мемуары о своем отце, писателе Павле Бажове. Мать Гайдара родилась 10 августа 1925 года в Свердловске. В 1946 году закончила факультет журналистики в Уральском университете. В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1985-м — докторскую.

Ранее в Институте Гайдара подсчитали, что у 35% промышленных предприятий России не хватает кадров.

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