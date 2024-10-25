Умер режиссер первых сезонов «Улиц разбитых фонарей» Москвитин

Режиссер первых сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов (ВШРиС), где он вел курс кинорежиссуры.

«Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — заявили в образовательном учреждении.

Там отметили, что Москвитина ждет светлый путь в жизнь вечную жизнь.

«Нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер!» — добавили в школе.

Причина смерти постановщика не называется.

Москвитин родился в 1953 году в Пятигорске. Он является выпускником режиссерского факультета Ленинградского государственного института культуры и Высших режиссерских курсов. Москвитин был одним из создателей «Улиц разбитых фонарей», снял несколько десятков серий, начиная с первого сезона, написал сценарии к эпизодам.

В июле сообщалось, что актер Александр Марушев, известный в том числе по роли второго плана в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 58 лет.

Ранее актер «Улиц разбитых фонарей» оказался учредителем замешанной в мошеннической схеме компании.