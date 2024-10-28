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В Одессе разразился очередной скандал из-за русского языка

В Одессе покупатель возмутился использованием русского языка в аптеке

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На Украине разразился очередной языковой скандал, связанный с запретом общаться на русском языке в публичной сфере. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На этот раз конфликт случился в одной из аптек Одессы. Судя по видеозаписи, недовольный покупатель потребовал от девушки-фармацевта общаться с ним исключительно по-украински. В целом та не отказывалась и периодически переходила на государственный язык, но затем возвращалась к русскому. В конце мужчина потребовал от фармацевта назвать свою фамилию и заявил, что будет жаловаться, та (на русском языке) категорически отказалась.

25 октября сообщалось, что с начала 2024 года количество протоколов за нарушение закона о госязыке на Украине выросло на 70%. От недовольных граждан поступило 1808 жалоб, 16% из них касались обслуживания на русском языке.

Конфликты регулярно случаются и в быту. Так, 19 октября в одном из кафе Киева женщина устроила скандал из-за того, что за соседним столиком посетители разговаривали на русском языке, в грубой форме потребовав от них перейти на украинский.

А во Львове пассажира автобуса избили за разговор с матерью по телефону на русском языке.

Ранее в ООН отреагировали на законопроект о запрете русского языка в школах на Украине.

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