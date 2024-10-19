В Киеве женщина устроила скандал из-за разговора на русском языке

В одном из кафе Киева женщина устроила скандал из-за того, что за соседним столиком посетители разговаривали на русском языке, она в грубой форме попросила их перейти на украинский. Об этом сообщает «Страна.ua».

Женщина заявила молодым людям, что на Украине «все плохо» из-за таких людей, которые говорят на русском. По ее мнению, в стране все было бы по-другому, если бы молодежь разговаривала исключительно на украинском языке.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

В октябре министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах.

В ООН заявили, что знают о законопроекте о полном запрете русского языка в школах на Украине и уже ведут разбор его положений.

Ранее жители Одессы вызвали полицию из-за уличного музыканта, который пел на русском языке.