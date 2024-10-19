Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве женщина устроила скандал из-за разговора на русском языке

«Страна.ua»: женщина устроила скандал в кафе Киева из-за разговоров на русском

close
Depositphotos

В одном из кафе Киева женщина устроила скандал из-за того, что за соседним столиком посетители разговаривали на русском языке, она в грубой форме попросила их перейти на украинский. Об этом сообщает «Страна.ua».

Женщина заявила молодым людям, что на Украине «все плохо» из-за таких людей, которые говорят на русском. По ее мнению, в стране все было бы по-другому, если бы молодежь разговаривала исключительно на украинском языке.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

В октябре министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах.

В ООН заявили, что знают о законопроекте о полном запрете русского языка в школах на Украине и уже ведут разбор его положений.

Ранее жители Одессы вызвали полицию из-за уличного музыканта, который пел на русском языке.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами