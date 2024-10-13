Во Львове пассажира автобуса избили за разговор с матерью на русском языке

Во Львове пассажир автобуса с кулаками набросился на мужчину, говорившего с матерью на русском языке. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Сигнал».

На кадрах виден момент начала драки: мужчину в красной куртке с телефоном у уха атакует попутчик в черном жилете с капюшоном. Он бьет говорившего кулаком по голове и спрашивает: «Ты знаешь, где ты? Ты знаешь, где твоя мать?» Дерущихся пытаются разнять другие пассажиры, после чего мужчина в черном в грубой форме требует от говорившего закрыть рот.

Два дня назад в Одессе местные жители возмутились тем, что уличный музыкант исполняет песни на русском языке, и вызвали полицию, которая прервала концерт. Инцидент произошел на улице Дерибасовской. Прибывшие на «место преступления» полицейские провели с пожилым нарушителем профилактическую беседу.

В июле на Украине сотрудники полиции привлекли 16-летнюю блогершу к административной ответственности за то, что она танцевала под российский трек у мемориала героям небесной сотни в Киеве, а потом выложила видео в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что на Украине планируют запретить в школах использование только русского языка.