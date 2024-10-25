На Украине с 2024 года количество протоколов за нарушение закона о госязыке выросло на 70%. Об этом свидетельствуют данные на сервисе Opendatabot, предоставляющем информацию по данным государственных реестров.

Уточняется, что всего с начала года зафиксировано 1 808 жалоб украинцев на нарушение закона о языке. Чаще всего граждане жаловались на отсутствие украинской версии сайта — 29% обращений, обслуживание на русском языке — 16% и рекламу — 14%.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве — 706 жалоб, в Одесской области известно о 326 обращениях, Харьковской области зафиксировано 149 жалоб, в Днепропетровской — 148.

В октябре министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах.

Управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных наций (УВКПЧ ООН) уже разбирает украинский законопроект о полном запрете русского языка в школах на Украине.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

Ранее на отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке.