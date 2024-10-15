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В ООН отреагировали на законопроект о запрете русского языка в школах на Украине

УВКПЧ ООН проанализирует законопроект о запрете русского языка в школах на Украине

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных наций (УВКПЧ ООН) уже разбирает украинский законопроект о полном запрете русского языка в школах на Украине. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель управления Сейф Маганго.

По словам международного чиновника, в управлении знают о законопроекте и уже ведет разбор его положений.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал запрет русского языка в школах.

По словам Лисового, русский язык «используется как оружие, как предпосылка для агрессии», а потому министерство образования не распространяет на него положения о защите языков коренных народов и национальных сообществ.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

Ранее на отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском языке.

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