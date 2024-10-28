В Железногорске за час сбили семь беспилотников

В районе Железногорска Курской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Незадолго до этого там было уничтожено три украинских беспилотника. По словам Смирнова, в результате падения обломков было повреждено шесть автомобилей местных жителей.

Он добавил, что дежурные средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Telegram-канал Baza сообщал, что вечером 28 октября обломки беспилотника упали на автомобильном кольце в Железногорске и взорвались.

В понедельник ВСУ несколько раз атаковали Курскую область. В 14:00 губернатор сообщал об уничтожении трех беспилотников. Спустя полтора часа еще пять украинских беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. В регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Ранее над Брянской областью сбили шесть беспилотников.