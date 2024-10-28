Над Курской областью сбили еще пять беспилотников ВСУ

Еще пять украинских беспилотников сбиты в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сбито еще пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — написал он в своем Telegram-канале.

За сегодняшний день это уже не первая атака, направленная на Курскую область со стороны ВСУ. Так, в обед в регионе объявили ракетную опасность, которая повторялась дважды. В 14:00, как сообщил губернатор, над Курской областью были сбиты три беспилотника.

Минувшей ночью ВСУ также атаковали сразу несколько регионов России. Российской армии удалось нейтрализовать более 100 дронов, один из которых сбили на Курской областью. Перед этим, 27 октября, над регионом сбили четыре дрона. Позднее стало известно, что атаке вдобавок подверглись Белгородская, Брянская и Воронежская области.

Ранее в Курской области после обстрела со стороны ВСУ пострадала усадьба XIX века «Дворец для любимой».