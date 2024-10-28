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Обломки беспилотника взорвались на автокольце в Железногорске

Обломки беспилотника взорвались на автомобильном кольце в Железногорске

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Телеграм-канал «Baza»

В Железногорске Курской области обломки беспилотника упали на автомобильном кольце и взорвались. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Обломок дрона упал в нескольких метрах от проезжающих машин и взорвался, разлетаясь на более мелкие осколки. О пострадавших не сообщалось.

28 октября ВСУ несколько раз атаковали Курскую область. В 14:00 губернатор Алексей Смирнов сообщал об уничтожении трех беспилотников. Спустя полтора часа еще пять украинских беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. В регионе дважды объявляли ракетную опасность.

По данным Минобороны, днем в понедельник средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами. Десять беспилотников были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.

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