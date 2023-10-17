В Гонконге школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, 17-летний Мэтью Цанг ушел из школы в полдень в начале октября, взяв с собой только деньги. Мать подростка, после того, как он пропал, обратилась в полицию и написала в соцсетях пост, где попросила неравнодушных людей присоединиться к поискам.

«Мы любим тебя, гордимся, что ты наш сын, пожалуйста, возвращайся домой, и мы вместе все переживем», — обратилась женщина к ребенку.

После того как спасательная команда была сформирована, отряд отправился на поиски Цанга. Специалисты также задействовали обученных собак, чтобы выйти на след Мэтью. В итоге школьник был найден в кустах около ручья через неделю после пропажи.

«Мы дали ему теплую одежду и энергетические напитки. После осмотра мы решили, что лучше отправить мальчика в больницу на вертолете», — рассказал один из спасателей.

Мать Цанга поблагодарила всех, кто помогал в поисках, и отметила, что Мэтью выжил благодаря своей силе воли и тому, что пил воду из ручья. Женщина добавила, что в последнее время сын испытывал стресс и чрезмерное давление из-за приближающихся экзаменов.

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