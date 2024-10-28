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Турция ликвидировала 213 боевиков Рабочей партии Курдистана после теракта в Анкаре

ТАСС: в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре ликвидировали 213 боевиков РПК

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Разведка Турции уничтожила 213 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) после теракта в Анкаре. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина, сообщает ТАСС.

Известно, что РПК запрещена в Турции, а также признана террористической организацией. Все цели находились на севере Сирии и Ирака. Общее число уничтоженных целей составило 470.

«Точечные удары после теракта были нанесены по 470 целям террористической организации [в Ираке и Сирии], уничтожены 213 террористов», — отметил Эрдоган.

Турция, по его словам, продолжит решительную борьбу с терроризмом.

23 октября взрыв в Анкаре произошел вблизи аэрокосмической компании TUSAŞ, на одном из входов. Компания разрабатывает истребитель пятого поколения Kaan, а также ударные беспилотники. Кроме того, инженеры улучшают истребители F-16. Нападавшие были ликвидированы.

25 октября в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия.

Ранее стало известно, что одним из террористов оказался член РПК Али Олег, с мужчиной находилась его подельница.

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