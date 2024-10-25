Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия

TRT Haber: в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК после теракта в Анкаре

close
Reuters

Полиция Стамбула задержала 35 сторонников запрещенной «Рабочей партии Курдистана» (РПК) по подозрению в подготовке уличных акций насилия. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Журналисты пояснили, что на акциях собирались применять в том числе зажигательные смеси. Задержания провели в рамках расследования стамбульской прокуратурой дела против 44 сторонников РПК.

Накануне МВД раскрыло имя мужчины и женщины, которые участвовали в нападении в Анкере и были ликвидирован. Ими оказались члены РПК Али Орек по кличке Rojger и Мине Севджин Алчичек.

Нападение террористов на предприятие в столице Турции произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников.

Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции Эрдоган попрощался с Путиным и досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами