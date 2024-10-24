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Установлена личность одного из террористов из Анкары

МВД Турции: один из ликвидированных в Анкаре боевиков — член запрещенной РПК

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В МВД Турции установили личность одного из ликвидированных боевиков, которые устроили теракт в Анкаре. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, пишет РИА Новости.

По его данным, террористом оказался член «Рабочей партии Курдистана» Али Орек по кличке Rojge. Он добавил, что силовики устанавливают личность ликвидированной подельницы мужчины.

Нападение террористов на предприятие произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прервать свою программу в Казани и утром в четверг, 24 октября, вернулся в свою страну.

Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре.

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