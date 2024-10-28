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В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер P. Diddy

AP: организовано расследование в тюрьме, где содержится рэпер Diddy

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diddy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несколько федеральных агентств организовали «межведомственное расследование» в тюрьме, где содержится скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press (АР).

«В понедельник следователи из различных федеральных агентств начали «межведомственное расследование» в неблагополучной тюрьме в Нью-Йорке, где содержится Шон Diddy Комбс», — говорится в сообщении.

Как отмечают агентства, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, а также разгула насилия и многочисленных смертей.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Сообщалось также, что более ста человек намерены подать иски против рэпера P. Diddy.

Ранее СМИ раскрыли самую тяжелую часть тюремной жизни P. Diddy.

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