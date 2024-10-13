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Раскрыта самая тяжелая часть тюремной жизни рэпера P.Diddy

Адвокат P.Diddy заявил, что рэпер испытывает трудности с едой в тюрьме

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Imagespace/Global Look Press

Адвокат американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy) Марк Агнифило раскрыл самую тяжелую часть тюремной жизни для артиста. Об этом сообщает People.

Адвокат подчеркнул, что музыкант испытывает проблемы с едой. Он предположил, что этот нюанс тюремной жизни рэпера является самой тяжелой ее частью.

В список блюд, предлагаемых музыканту в тюрьме, входят хлопья, фрукты, пирожные, гамбургеры, запеченная рыба, тако с говядиной, ростбиф, паста, фахитас с курицей и прочее, уточняет издание.

Накануне сообщалось, что судебный процесс над Комбсом начнется в Нью-Йорке 5 мая 2025 года.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее мать P. Diddy заступилась за рэпера.

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